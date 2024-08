Oslo S Utvikling (OSU) har gitt Veidekke i oppdrag å bygge ferdig Mariakvartalet i Bjørvika med en kontrakt tallfestet til 644 millioner kroner eksklusive moms, går det frem av en børsmelding mandag.

Veidekke har allerede utført fundamenterings- og grunnarbeidene, samt bygget kjelleretasjene i prosjektet, etter at spaden ble satt i jorden for et drøyt år siden.

246 leiligheter i alt

Ved planlagt ferdigstillelse i 2027 vil Mariakvartalet telle 246 miljøsertifiserte 2-, 3- og 4-romsleiligheter fordelt på 11 oppganger. Alle leilighetene får balkong, takterrasse eller hageparsell på taket, og beboerne skal videre få tilgang til felles takterrasser med lysthus, samt en stor byhage.

Interessen for prosjektet har vært stor helt fra første salgsstart. I mai skrev Finansavisen at 119 leiligheter hadde blitt solgt siden salgsstarten i oktober i fjor, et antall som nå har økt til 149 leiligheter. Det tilsvarer en salgsgrad på over 85 prosent i det som har vært et seigt nyboligmarked de siste to årene.

– I begynnelsen av april var det en intensiv salgsperiode hvor det ble solgt leiligheter for 65 millioner i løpet av fem dager, sa Jostein Ådalen, prosjektsjef for Mariakvartalet hos OSU, den gang.

Rekordhøye priser

Det spreke salget i Mariakvartalet har bidratt til å løfte nyboligprisene i Oslo til rekordhøye nivåer . På det halve året frem til mai solgte OSU leiligheter for over én milliard kroner i Bjørvika, til en kvadratmeterpris rundt 170.000 kroner i snitt.

Noen av de siste leilighetene i kvartalet legges ut senere i år, mens de aller siste kommer for salg først til neste år. Prisene på leilighetene som så langt er lagt ut spenner fra 5,65 til 30,75 millioner kroner, hvorav den dyreste er solgt.

Mandagens oppdrag inngår for øvrig i Veidekkes ordrereserve for tredje kvartal. Kontrakten mellom Veidekke og OSU for hele Mariakvartalet ble inngått i januar 2023, med en total ramme på 1,037 milliarder kroner eksklusive moms.