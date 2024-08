Eiendomsselskapet Plot.ai følger nyboligmarkedet i Norge med argusøyne. Selskapet leverer månedlige rapporter og analyser til både utbyggere og andre aktører i bransjen. I nyere tid har de også utarbeidet en oversikt som viser utviklingen i befolkningsvekst, boligbehov, salgsstarter og byggeaktivitet.

– Situasjonen i markedet vil være prekær allerede fra og med neste år om ikke noe gjøres, påpeker adm. direktør i selskapet, Ravn Wiik Steinsvåg til Finansavisen.



Voldsom knapphet allerede fra 2025

Blant hovedpunktene i selskapets ferskeste rapport, kommer det frem at befolkningsveksten og boligbehovet i hovedstaden er på en sterkt oppadgående trend, etter noen år med lav vekst under pandemien.

– Dette gjelder også i de andre storbyene, men endringene er størst i Oslo. Antallet salgsstarter og igangsettinger var høyest fra høsten 2020, frem til første halvår 2022, før det gikk dramatisk ned etter det. Fjoråret var et bunnpunkt, særlig i Oslo.

Det høye antallet igangsettinger for et par år siden har gitt en god tilførsel av nye boliger frem til i år.

– Men det er i ferd med å falle drastisk nå, i takt med den lave byggetakten fra høsten 2022, og vil gi mest utslag fra og med neste år.



Et høyt antall igangsettelser i randsonene rundt hovedstaden har kompensert for noe av underdekningen i Oslo, men også her er det i ferd med å gå over til det som betegnes som en markant underdekning.

Bra i Trondheim, ille i Oslo og Bergen

– At eiendomssektoren er syklisk er en ting, men innblandingen fra myndighetene, både i form av økt skattetrykk på eksempelvis sekundærboliger og utleieboliger og ved å være kostnadsdrivere i dårlig gjennomførte reguleringsprosesser er uheldig, sier analysesjefen videre.

Han bruker Oslo og Trondheim som eksempler på to rake motsetninger hva gjelder gjennomføring av reguleringsprosesser. Førstnevnte kommer altså dårligst ut, hvilket bidrar til høyere priser og lavere salgsvolum.

– Man burde iverksette skattemessige fordeler og gunstige finansieringsløsninger i tidligfase av prosjekter for tilstrekkelig igangsetting, og spesielt rettet mot områder og perioder med for lav byggeaktivitet, mener Wiik Steinsvåg.