Etter Finanstilsynets vurdering tilsier hensynet til finansiell stabilitet at det fortsatt settes rammer for bankenes utlånspraksis, og at gjeldende regulering i hovedsak videreføres, skriver Finanstilsynet i en pressemelding fredag.

Den nye forskriften bør tre i kraft 1. januar 2025.

Hovedpunktene i dagens forskrift er at man kan låne maks fem ganger husholdningens inntekt, da er all gjeld tatt med - som studiegjeld, boliglån og eventuelt andre. I tillegg må låntager ha minst 15 prosent egenkapital. Egenkapitalkravet har gitt problemer for spesielt unge og nyutdannede som ikke kan benytte seg av «foreldrebanken», det vil si at foreldrene enten kan stille med kontanter til egenkapitalkravet, eller at man kan bruke foreldrenes hus eller hytter som sidesikkerhet for eget boligkjøp.

– Erfaringer fra Norge og andre land viser at høy gjeld øker risikoen for finansiell ustabilitet. Det kan forsterke et tilbakeslag i økonomien og medføre store kostnader for den enkelte og samfunnet som helhet, sier finanstilsynsdirektør Per Mathis Kongsrud i en kommentar.

Finanstilsynet tilrår at gjeldende krav til betjeningsevne, maksimal gjeld i forhold til inntekt (gjeldsgrad) og avdragsbetaling videreføres. Kravet til maksimal belåningsgrad for lån med pant i bolig blir også foreslått videreført.

Tilsynet skriver i sin begrunnelse at forskriften har bidratt til å dempe andelen husholdninger med svært høy gjeld.

Husholdningenes samlede gjeldsbelastning er noe redusert den siste tiden, men er fortsatt høy, både historisk og sammenlignet med andre land. Mange låntagere har svært høy gjeld. Det er fare for at gjeldsveksten tiltar i styrke dersom det gis lettelser i forskriften eller inflasjon og rentenivå avtar i årene fremover, skriver Finanstilsynet i pressemeldingen.

– Kan avskaffes

– Vi er skuffet over Finanstilsynet. De gjør nok en gang en for dårlig utredningsjobb. Det er kritikkverdig at det er selektiv kildebruk og manglende referanser til øvrig forskning på området, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen, i en pressemelding.

– Utlånsforskriften er utgått på dato og Finansdepartementet trenger egentlig ikke foreta seg noe. De kan bare la den løpe ut, sier han.

SKUFFET: Adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. FOTO: NTB

– Dette er særlig oppsiktsvekkende sett i lys av flere norske økonomer i vår gjorde en gjennomgang av forskningen på tema i Samfunnsøkonomen, og nettopp konkluderte med at det er usikkert om reguleringen faktisk har oppnådd målet om redusert sårbarhet i husholdningene og vekst i boligpriser og gjeld. I stedet har forskriften bidratt til større ulikhet i samfunnet og gjort sårbare husholdninger enda mer sårbare, sier Lauridsen.