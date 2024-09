Solgt for 100 mill. under opprinnelig prisantydning

Roger Sørum la i starten av 2022 ut Uranienborg Terrasse 2 for salg for 180 millioner kroner. Et knapt år etter, i januar 2023, ble det kjent at investorene Espen Aubert og Kim Johnsen hadde kjøpt eiendommen for 100 millioner kroner.

Det gikk imidlertid skeis, og allerede i mai samme år kunne vi melde at salget var avlyst.

Nå har legeparet Mana Arentz-Aune og Marcus Bubandt Arentz-Aune sikret seg eiendommen, skriver DN.

Prislappen er på 78 millioner kroner, og dermed over 100 millioner kroner lavere enn den opprinnelige prisantydningen.

«Forferdelig og trist»

I løpet av den lange salgsprosessen gikk Sørum bort, og det er dødsboet som nå står som selger. Roger Sørums sønn Chris Sørum, som representerer selgerne, bekreftet i fjor at avtalen med Aubert ble kansellert. Han beskrev da prosessen i etterkant som «forferdelig og trist».

– Motparten har opptrådt med sviktende integritet, etter selgersidens oppfatning, gjennom at de ikke har agert i henhold til avtale. Vi hadde forbehold i budaksepten mot nettopp dette - at man ikke har til intensjon likevel å gjennomføre transaksjonen - og derfor hevet vi avtalen for noen uker siden, sa han til Finansavisen i mai 2023.

– Oppførselen til motparten har opplevdes uforutsigbar gjennom en kommunikasjonsform og atferd som har blitt oppfattet av selgersiden som et forsøk på å skape frykt, fortalte Chris Sørum.

Kuppel og spir

Roger Sørum kjøpte opprinnelig murvillaen, med et bruksareal på over tusen kvadratmeter, for 8 millioner kroner tilbake i 1995.

Bygningen ble oppført i 1885, men det er gjort store oppgraderinger de senere årene. Med sine fire etasjer og 24 rom med tårn, kuppel og spir har bygningen fått kallenavnet Uranienborgslottet.

I en sms til DN skriver Chris Sørum at den siste salgssummen er påvirket av markedssituasjonen, men at familien er fornøyd med at avtalen er gjennomført.

– Det har vært en lang prosess, men da gjelder det å ha stayerevne. Arven fra pappa er samtidig en gave som vi er takknemlige og ydmyke for å motta. Kreftene må brukes på det man får gjort noe med, som ikke er eskalerende renter eller formuende nordmenn som flykter fra landet grunnet kraftig økning i skattetrykk.