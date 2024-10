Flere eiendomsutviklere i Kina spår at bunnen er nådd

Etter flere stimuleringstiltak fra Kina den siste tiden, satser flere kinesiske eiendomsutviklere på at bunnen i eiendomsmarkedet har inntruffet, skriver Bloomberg.

Poly Developments and Holdings, statlig eid og den største utbyggeren målt i salg, tilbyr nå full refusjon dersom prisen på en bolig skulle falle under kjøpsprisen før boligen er levert til kunden.

Foreløpig gjelder dette kun noen prosjekter i byen Wenzhou og i provinsene Guangdong og Sichuan. Bloomberg påpeker at denne taktikken ble brukt av Evergrande i sin storhetstid.

«Andre eiendomsfirmaer kan følge etter og tilby såkalt "prissikring" for å lokke kjøpere», sa Liu Shui, en analytiker ved China Index Holdings, til Bloomberg.

En utvikler i Vest-Kina sier at han skal øke prisen på alle prosjekter med 2 prosent fra og med 1. oktober. Tiltaket skal visstnok hjelpe med å overtale potensielle kjøpere til å bla opp, da det signaliserer at prisene vil stige, skriver Bloomberg.

Store pakker

På tirsdag avduket Kina en stimulipakke som blant annet inneholdt reduksjon i lånekostnader – 5.300 milliarder dollar i lettelser i boliglån. Videre ble kravene til egenkapital for boligkjøp senket (fra 25 til 15 prosent).

På torsdag, under et toppmøte i Kina, ble det lovet tiltak for å få eiendomsmarkedet til å «slutte å falle».

Under møtet ble det også kjent at kinesiske familier med mer enn ett barn vil få 800 yuan (1.200 kroner) i lommepenger hver måned. Ifølge Goldman Sachs tilsvarer det totalt 830 milliarder yuan (1.248 milliarder kroner) i året. Til sammenligning er markedsverdien til Equinor cirka 705 milliarder kroner fredag formiddag.