Redermilliardær kjøpte Tjuvholmen-luksus til 110 millioner kroner

Olav Nils Sunde, eieren av Color Line, har nylig sikret seg nok en luksusleilighet på Tjuvholmen i Oslo til en pris på 110 millioner kroner, viser en oversikt fra Ambita over tinglyste boliger.

Kremleiligheten er på adressen Kavringen Brygge, hvor Sunde fra før av eier en leilighet.

E24 omtalte boligkjøpet først.

Selgeren er ifølge oversikten John Michael Evans, tidligere OL-vinner i roing fra Canada og nåværende sjef for det kinesiske netthandelskonsernet Alibaba. Leiligheten ble kjøpt av han og Lise Evans i 2015 for den gang 70 millioner kroner, etter avdøde Kari Monsen Røkke.

Norges dyreste

Fra før eier Sunde Norges dyreste leilighet på mer enn 1000 kvadratmeter, kjøpt for 236,5 millioner kroner i samme bygg kjøpt i 2013.

Sunde ser på eiendomskjøp som langsiktige investeringer, og sammenligner det med å kjøpe kunst.

– Noen personer velger å investere store summer i Picasso eller Munch. Jeg har valgt å investere i en enestående og unik boligenhet på Tjuvholmen. Til tross for at dette ble en ufattelig dyr investering, og langt høyere enn planlagt, er jeg overbevist om at dette blir en god investering på lang sikt, skrev Sunde i en e-post til DN den gang.







Rykket opp på rikingliste

Sunde, som er mest kjent som eier av fergerederiet Color Line, er ifølge Kapital Norges 27. rikeste person og har en formue beregnet til 12 milliarder kroner.

GOD FOR: Redermilliardæren har en formue på 12 milliarder kroner. Foto: NTB

Rederen rykket nylig opp på rikinglisten på grunn av positive resultater for Color Group og kleskjeden Voice. Voice driver kjedekonsepter innen mote og tekstil gjennom kjedene Match, VIC og Boys of Europe.

– Etter noen turbulente år preget av pandemi har vi nå opplevd en sterk periode for konsernet, inklusive 2023, hvor resultat er noe av det beste vi har prestert – bortsett fra i 2022. Det året var helt ekstraordinært og bar preg av en viss ketchupeffekt, sier Alexander Sunde, adm. direktør i Sunde-selskapet Sunpor, til Finansavisen tidligere i år.