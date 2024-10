Boligprisene i Storbritannia vokste i september med 3,2 prosent på årsbasis, melder The Guardian.

Det er den høyeste årlige veksten siden november 2022, da prisene steg med 4,4 prosent. I september kostet en gjennomsnittlig britisk bolig 266.094 pund, som tilsvarer 3,8 millioner kroner, en økning på 0,7 prosent fra august. Prisene er bare 2 prosent under toppnivåene fra sommeren 2022.

I tillegg viser nye tall fra Bank of England at antallet boliglånsinnvilgelser nådde sitt høyeste nivå på to år, med 64.900 godkjente lån i august.



Forventninger løfter prisene

Ifølge Robert Gardner, sjeføkonom i bankforeningen Nationwide, har inntektsveksten overgått veksten i boligprisene de seneste månedene, samtidig som lånekostnadene har falt som følge av forventninger om at Bank of England vil senke renten ytterligere.

I august kuttet Bank of England styringsrenten fra 5,25 prosent til 5 prosent. Selv om sentralbanken holdt renten i ro ved forrige rentemøte, forventes det ytterligere rentekutt fremover.

Flere långivere har allerede redusert rentene på boliglån, med femårige fastrentelån nå under 4 prosent. Nationwide har også lansert boliglån for førstegangskjøpere på opptil seks ganger årsinntekten, mens andre store banker som Lloyds og Halifax har økt sine lånegrenser til 5,5 ganger årsinntekten.

Størst prisvekst i Nord-Irland

Nationwides rapport viser også at boligprisveksten i Nord-England overgikk Sør-England i tredje kvartal. I nord økte prisene med 3,1 prosent på årsbasis, mens i sør var økningen på 1,3 prosent.

Nord-Irland hadde den største prisveksten med 8,6 prosent, mens boligprisene i Skottland steg med 4,3 prosent og i Wales med 2,5 prosent, skriver The Guardian.

Gardner påpeker at frittstående eneboliger har hatt den største prisveksten over tid, delvis på grunn av økt etterspørsel etter større boliger under pandemien. Siden begynnelsen av 2020 har prisen på en gjennomsnittlig enebolig steget med nesten 26 prosent, mens leiligheter har hatt en økning på 15 prosent.