Rupert Murdochs eiendomsselskap REA Group sier de ikke lenger vil prøve å kjøpe den britiske eiendomsportalen Rightmove etter at selskapet avviste et fjerde bud, skriver CNBC.

REA hevder at de opprettholder en «disiplinert tilnærming» til fusjoner og oppkjøp, og at budet på Rightmove var avhengig av å komme til enighet om en «rettferdig pris».

STØRST I UK: Rightmove er et britisk selskap som driver Storbritannias største nettbaserte eiendomsportal. Selskapet er notert på London Stock Exchange og i tillegg til FTSE 100-indeksen. Foto: Bloomberg

– Ingenting å tape

– Vi var skuffet over den dempede responsen fra Rightmove, som hindret oss i å gi et konkret tilbud innen tidsrammen vi hadde tilgjengelig. De hadde ingenting å tape på å samarbeide med oss, sier REAs adm. direktør Owen Wilson.

I en separat kunngjøring mandag sier Rightmove at at styret enstemmig avviste REA Groups fjerde tilbud, fordi det «vesentlig undervurderte Rightmove og selskapets fremtidige muligheter». De la til at aksjonærenes interesser ville være bedre tjent med å gjennomføre Rightmoves egen strategiske plan.

Fredagens tilbud på 346 pence i kontanter og 0,0417 nye REA-aksjer innebar en ekstra verdiøkning på 10 pence, eller 1,3 prosent, sammenlignet med det tredje forslaget, hevder Rightmove.

I 15-tiden, norsk tid, hadde Righmove-aksjen falt 6,5 prosent. Men hittil i år er aksjen opp 12 prosent.

Les også Murdoch (93) møter i retten for å forsvare endringer i medieimperiet Den ubestridte lederen av Murdochs medieimperium møtte mandag i retten for å forsvare endringer i imperiets arveregler til fordel for eldstesønnen Lachlan.

Ser oppside på 25 prosent

Analyseselskapet Bernstein kom mandag med en oppdatering for Rightmove-aksjen hvor selskapet har en kjøpsanbefaling, og har satt kursmålet på 670 GBX (Great British Pence). Det tilsvarer en oppside på 8,5 prosent mandag ettermiddag.

HSBC er de som er mest bullish for den britiske eiendomsportalen. Investeringsbanken har i tillegg til en kjøpsanbefaling, et kursmål på 775 pence, som tilsvarer en oppside på 25 prosent.

I motsatt ende er Citi, som før helgen kom med en oppdatering hvor amerikanerne kommer med en salgsanbefaling og et kursmål på 510 pence. Det tilsvarer en nedside på drøyt 17 prosent.

Les også Høyeste vekst på to år Boligprisene i Storbritannia steg over 3 prosent i september, som er den høyeste årlige økningen siden november 2022.

– Svært forstyrrende

Det australske selskapet kunngjorde i begynnelsen av september at de vurderte et oppkjøp av Rightmove. Ifølge Reuters var deres endelige bud på rundt 6 milliarder pund, som tilsvarer 84 milliarder kroner, etter et innledende bud på 5,6 milliarder pund.

Før REA Group bekreftet at de trakk seg fra oppkjøpsprosessen, hadde det britiske selskapet oppfordret REA til å legge inn et siste tilbud for å få en slutt på usikkerheten rundt budprosessen, skriver CNBC.

«De siste ukene har vært svært forstyrrende og urolige for våre ansatte,» sa Rightmoves styreleder Andrew Fisher.

REA Group, der News Corp eier mer enn 61 prosent av aksjene, driver flere eiendomsnettsteder i Australia, India og USA.