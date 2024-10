Snittleieprisen i Norge under ett var på 12.487 kroner – opp med 4,36 prosent fra tilsvarende kvartal i 2023, men 605 kroner lavere enn snittprisen i Norge forrige kvartal i år.

I Oslo var snittprisen for å leie bolig i tredje kvartal på hele 16.013 kroner, ned med 0,18 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023.

I Trondheim var det en prisøkning på 5 prosent i tilsvarende perioder. I trønderhovedstaden havnet snittprisen i tredje kvartal på 12.688 kroner.

Også i Bergen er det dyrt å leie. Her havnet snittprisen i tredje kvartal på 12.150 kroner – opp med hele 9,6 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023.

Husleie.no betjener over 20 prosent av det norske boligutleiemarkedet.

– Selv om leieprisene er til dels betydelig høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor, ser vi at leiemarkedet kjøler seg noe ned nå – og det skjer altså i kvartalet som historisk sett er det aller beste, nemlig for månedene juli, august og september, sier daglig leder Kjetil J. Olsen.

– Rundt studiestart manglet det ikke på mediesaker om studenter som ikke hadde noe sted og bo og måtte overnatte i provisoriske sovesaler. Men som tidligere år så ordner det seg for de fleste, legger han til.

ORDNER SEG FOR DE FLESTE: Kjetil J. Olsen, daglig leder i Husleie.nos beskrivelse av leiemarkedet for studenter. FOTO: HEIDI MARIE GØPERØD

23.000 for 3-roms på Carl Berner

– Men det er viktig å understreke at leiemarkedet har stabilisert eller går litt ned fra et utrolig høyt nivå. Når leietaker må ut med 23.000 kroner per måned for en 3-roms på 65 kvadratmeter på Carl Berner i Oslo, så er det fryktelig dyrt.

Olsen forteller at utleierne som bruker deres plattform melder om litt roligere tider. Før sommeren var det ikke uvanlig med over 100 interessenter for en leilighet sentralt i Oslo. Nå er det ikke like høy fart i markedet, og det er enklere å finne en ledig leiebolig.

– I Stavanger/Sandnes ser vi en økning på hele 8,25 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje i år.

Snittleieprisen her havnet på 12.957 kroner.

Også i Drammen fortsetter prisene å holde seg på et meget høyt nivå, med en snittpris på 13.944 kroner, som innebærer en oppgang på hele 12,84 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023.

– Drammen har vært interessant å følge i år. Prisene har økt kraftig der, og jeg tror det skyldes at mange ser at det går fint å bo der og pendle til Oslo. Uansett år har vi aldri noensinne målt så høye snitt i Oslos naboby som i 2024, sier Olsen.

Nedkjøling i Kristiansand

I Kristiansand kjøles markedet ned nå og snittprisen havnet på 10.492 kroner – ned med 7,06 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2023. Nedgangen kommer etter en tid med svært sterk prisvekst, grunnet sterk vekst i antall studenter ved høyskolen og en påfølgende kjempeinteresse for å leie mindre leiligheter.