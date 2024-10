Jim Carrey selger huset: Har kuttet prisen med 100 millioner

Den canadiske skuespilleren og komikeren Jim Carrey (62) gjør et nytt forsøk på å selge den drøyt 1.000 kvadratmeter store boligen sin i Los Angeles, melder MarketWatch.

Denne gangen er prisen satt til 19,75 millioner dollar, tilsvarende 209,8 millioner kroner.

Det er fjerde gang på mindre enn to år at Carrey setter ned prisen på boligen, beliggende i det rolige, eksklusive Los Angeles-nabolaget Brentwood, ifølge finansnettstedet.

Den forrige prisen han prøvde å selge for, var på 21,9 millioner dollar.

Totalt kutt: Nær 100 mill.

Aller først prøvde Carrey å selge eiendommen for 28,9 millioner dollar, tilbake i februar i fjor. To måneder senere ble prisantydningen senket til 26,5 millioner, og deretter justert ned til 23,95 millioner. Kuttet til 21,9 millioner ble forsøkt i mai i år, men igjen uten at noen kjøper meldte seg.

Totalt har han nå kuttet prisen med 9,15 millioner dollar, ifølge New York Post. Det tilsvarer nær 100 millioner kroner.

Carrey har eid eiendommen helt siden 1994, samme år som han slo igjennom i filmen «Ace Ventura: Pet Detective». Prisen da var på 3,8 millioner dollar.

Mansion-skatt

Foruten et hovedhus med fem soverom, ni bad, stort kjøkken, treningsstudio og hjemmekino består eiendommen av tennisbane, meditasjonsplattform, spaanlegg og et basseng med egen foss.

En årsak til at kjøperne uteblir, kan være Los Angeles' nye såkalte mansion-skatt – en avgift på 5,5 prosent for boliger til over 10 millioner dollar, som ble innført 1. april i fjor, ifølge New York Post.

– Markedet har falt kraftig helt siden den skatten trådte i kraft, sier en eiendomsmegler til avisen.