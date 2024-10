Investor Tore Aksel Voldberg la i juni ut «slottet» Skøyen Hovedgård for salg for 500 millioner kroner. Bruksarealet er på nær 4.000 kvadratmeter, og den omkringliggende parken er på over 36 mål, midt i Oslos mest attraktive boligområde. Det gjør gården til kanskje Oslos råeste eiendom.

I september meldte Finansavisen at Volberg sparket megleren og kuttet prisen med 100 millioner.

Ansvarlig megler i denne omgang er Terje Tinholt, som mener eiendommen er verdt mer enn 500 millioner kroner, gitt hva man får.

Torsdag gjestet han Økonominyhetene.