Ny prisrekord i Stavanger

Det er satt ny prisrekord for boliger i Stavanger etter at datteren til avdøde Folke Hermansen, Cathrine Hermansen har solgt boligen sin for 70 millioner kroner til investoren Halvor Øgreid, skriver Stavanger Aftenblad.

Boligen er en av Stavangers mest kjente, og ble bygget i 1914 for konsul og fabrikkeier Ragnvald Bjelland. Den gikk i arv i Bjelland-familien frem til 2014, da barna etter Ingrid Marie Bjelland ikke ønsket å overta eiendommen.

Da ble boligen solgt til Cathrine Hermansen for 30 millioner kroner, noe som da var prisrekord i Rogaland, og hun skal ha brukt store summer for å oppgradere og renovere eiendommen.

Kuttet prisen med 5 mill.

Den renoverte boligen ble først lagt ut for salg i mai i år med en prislapp på 75 millioner kroner.

Villaen er på 650 kvadratmeter, mens tomten er på nesten tre mål. Eiendommen ligger i Orknøygaten, hvor flere av Stavanger dyreste eiendommer ligger.



Hverken ansvarlig eiendomsmegler Fredrik Simonsen i Eiendomsmegler 1 eller Cathrine Hermansen har ønsket å kommentere salget overfor Stavanger Aftenblad.

Blant Stavangers rikeste

Halvor Øgreid er daglig leder i det tradisjonsrike familieselskapet Øgreid. Familien er blant Stavangers rikeste, og har lange tradisjoner i oljebyen.

Selskapet har eksistert siden 1876. Den gang var hovedfokuset trelast. Siden har konsernet utviklet seg til å omfatte virksomheter innen både bil, shipping, eiendom og offshore. Pappa Knut Øgreid er hovedeier av selskapet sammen med sine barn. Halvor tok i 2018 over hovedansvaret for forvaltningen av familieformuen etter faren.