Forventer lavere renter fremover

Husholdningenes forventninger til boligprisene dempet seg litt fra september til oktober, men holder fortsatt et høyt nivå. Andelen som venter høyere boligpriser om et år falt fra 68 prosent i september til 63 prosent i oktober, mens andelen som venter lavere priser fremover økte fra seks prosent til syv prosent.

– Den milde nedgangen i boligprisforventningene kan være sesongrelatert. Hovedbildet er at husholdningene er positive i sine forventninger til boligprisene fremover, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Flertallet tror på boligprisvekst

– Et stort flertall tror på boligprisvekst, og det er svært få som tror boligprisene skal falle. Samtidig er husholdningene litt styrket i troen på at vi har lavere renter i sikte. Det peker mot boligprisvekst på sikt, selv om vi nok trolig vil få noe lavere boligpriser gjennom høsten i tråd med normale sesongvariasjoner, sier Midsem.

Husholdningenes forventninger til boligprisene tok seg kraftig opp ved årsskiftet og gjennom våren, og nådde sitt høyeste nivå i juni i år, da 71 prosent ventet høyere boligpriser. Fortsatt kan boligprisforventningene beskrives som svært positive, og klart høyere enn de var for ett år siden da det kun var 40 prosent som ventet boligprisøkning om ett år.

Venter lavere renter

50 prosent oppga at de tror boliglånsrentene vil være lavere om et år, opp fra 45 prosent i september. 21 prosent mener derimot at boliglånsrentene vil være høyere om et år, ned fra 23 prosent i september.

Samlet sett var Boligmarkedsbarometeret tilnærmet uendret fra september til oktober. Boligmarkedsbarometeret har holdt et svært høyt nivå siden starten av året i år.