Anbefaler å lette på reglene for boliglån

– Det er rom for å lette på disse reglene uten å undergrave finansiell stabilitet, sier utvalgsleder Peter England.

Dagens boliglånsregler ble innført etter finanskrisen i 2008–2009. Blant annet er de et tak for hvor mye an kan låne, samt regler for tilbakebetaling for de som har store lån. Dette har gjort det vanskelig for folk å komme inn på boligmarkedet.

Den svenske regjeringen har oppnevnt et utvalg som har gjennomgått reglene. Utvalget anbefaler at en grense for hvor mye man kan låne, knyttes til husholdningens årsinntekt.

(NTB)