Salget av nye boliger steg 21 prosent i oktober sammenlignet med samme måned i fjor, melder Boligprodusentene.

Igangsetting av nye boliger er imidlertid på samme tid 40 prosent under tallene fra oktober 2023.

– Vi har aldri målt så lave tall for igangsetting i oktober, og tolvmåneders igangsetting er den svakeste siden vi startet målingene i 1999. Salget er fortsatt på svært lavt nivå, men vi ser en forsiktig økning, sier adm. direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim.

– Den lave byggeaktiviteten er alvorlig for boligforsyningen og får langvarige konsekvenser for de som trenger en bolig. I tillegg nedbemanner næringen og mister kompetanse som det vil ta tid å bygge opp igjen, påpeker han.

Trenger tiltak

For å øke boligbyggingen forventer Boligprodusentene nå at regjeringspartiene og SV finner tiltak i forhandlingene om statsbudsjettet.

– Økte rammer til Husbankens ordning for boligkvalitet må prioriteres. Husbanken er avgjørende for å realisere boligprosjekter som ellers blir stoppet eller utsatt. Det var ikke krise i nyboligmarkedet i 2014 eller 2019, men det ble gitt Husbankfinansiering for 9.500 boenheter i 2014 og 5.100 boenheter i 2019. Til sammenligning er det hittil i kriseåret 2024 gitt lån til boligkvalitet for 3.300 boenheter, påpeker Hiim.

Han trekker også frem at finansdepartementet nå vurderer utlånsforskriften, og at Boligprodusentene forventer at den alvorlige situasjonen i nyboligmarkedet vektlegges.

– Forskriften bør bli mer fleksibel og tilpasset boligkjøperens betjeningsevne. Den bør hensynta at det er lavere driftskostnader ved kjøp av ny bolig, sier Hiim.

Lave nivåer

Hittil i år er det solgt 12.009 boenheter, noe som tilsvarer en oppgang på 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

For eneboliger er det en nedgang på 10 prosent, mens småhus er 4 prosent over, og leiligheter er opp 33 prosent mot fjorårets første ti måneder.

For igangsettelsen er det imidlertid svakere tall, som ligger 5 prosent over fjoråret.

Hittil i år er det igangsatt bygging av 9.636 boenheter. For eneboliger er fallet på 34 prosent. Småhus er på samme nivå, mens leiligheter er opp 13 prosent.