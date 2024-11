Den 30 år gamle OL-vinneren Kristian Blummenfelt har kjøpt en enebolig i hjembyen Bergen.

Blummenfelt fikk gull i triatlon under sommer-OL i Tokyo i 2021. Like etter vant han verdensserien og kunne smykke seg med tittelen som verdensmester.

Nå melder Dagens Næringsliv at han har bladd opp for en enebolig på Vestlandet.

En fersk tinglysning viser at Blummenfelt har kjøpt en enebolig i Bergen for 17,9 millioner kroner. Boligen måler 225 kvadratmeter og strekker seg over tre etasjer.

Ifølge DN skal idrettsstjernen ha uttalt at han har planer om å flytte inn i huset i Bergen.

I siste tilgjengelige ligningsår hadde Blummenfelt inntekter på rundt 700.000 kroner og en ligningsformue på 7,7 millioner kroner. Han er blant annet sponset av Texaco og Red Bull.

Håver inn

Selskapet til bergenseren går som det griner. Kristian Blu Sportsconsult Blummenfelt AS omsatte for rekordhøye 16,6 millioner kroner i fjor, med et rekordhøyt resultat på 10,7 millioner kroner.

909.000 kroner ble tatt ut i lønn, og det ble ikke tatt ut noe utbytte i verken 2023, 2022 eller 2021.

Blummenfelt eier 100 prosent av selskapet, og er både styreleder og adm. direktør i selskapet.