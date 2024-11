I 2022 ble 8,6 milliarder kroner i leieinntekter innrapportert til Skatteetaten, en økning fra 5,3 milliarder i 2020.

Les også Ødelegger Airbnb-utleie boligmarkedet? Mens mange studenter sto i boligkø i sommer, økte bekymringen for at antallet Airbnbs presset de unge ut av markedet. Men er virkelig korttidsutleie i ferd med å danke ut langtidsleierne?

Rødt har allerede foreslått i Stortinget lovendringer som vil gi kommunene mer rom til å regulere Airbnb-markedet lokalt, ifølge NRK. Også SV stiller seg positive til strengere nasjonale regler.

I utkastet til nytt Ap-program uttrykkes det behov for «å gjenreise en tydelig og ambisiøs» boligpolitikk.

Et mindretall, hvor blant annet LO og AUF inngår, i Arbeiderpartiets programkomité vil bygge opp en sosial leieboligsektor som bidrar til flere og rimeligere leieboliger.

Strengt i Europa

Flere europeiske land og storbyer har strenge regler. Barcelona ble i år den første byen i Europa til å forby utleie av private rom i færre enn 31 dager, og den spanske regjeringen vurderer et nasjonalt forbud mot turistutleie i boligbebyggelse.

I Amsterdam må Airbnb betale en turistskatt, og byen har innført en grense på 60 døgn i året.

Berlin har innført forbud mot å leie ut en hel boenhet over natten, og begrenser utleie til ett rom med lisens.

Her risikerer utleiere bøter på opptil 100.000 euro – snaut 1,2 millioner kroner etter dagens kurs – for brudd på regelverket.

Frankrike innførte i år en lov for å begrense bruken av korttidsutleie gjennom plattformer som Airbnb. Her har myndighetene innført krav om kommunal tillatelse for utleie.

EU-parlamentet har innført et minstekrav for registrering av boenheter til korttidsutleie. Dette er for å sikre et åpent og harmonisert register, som gjør det enklere for lokale myndigheter å kontrollere utleievirksomheten, øker sikkerheten for reisende som benytter seg av korttidsutleie og gjør det enklere for nasjonale myndigheter å regulere korttidsutleiesektoren.