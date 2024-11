Selger billige boliger til Trump-flyktninger

Flere italienske landsbyer har i flere år tilbudt boliger for bare én euro, mot at kjøperne bosetter seg der, i et forsøk på å bremse befolkningsnedgangen i distriktene.

Landsbyen Ollolai på Sardinia har hatt en slik ordning siden 2018. Etter presidentvalget i USA i høst, har landsbyen lansert en ny nettside med enda flere boliger, og en appell til amerikanerne som er misfornøyd med valgets utfall:

«Er du utslitt av global politikk? Ønsker du å omfavne en mer balansert livsstil samtidig som du sikrer nye muligheter? Det er på tide å begynne å bygge din europeiske flukt i det fantastiske paradiset Sardinia», står det på den nye nettsiden.

Ordfører Francesco Columbu kommenterte til CNN at nettsiden ble opprettet nettopp med det amerikanske presidentvalget i tankene.

«Selvfølgelig kan vi ikke nevne navnet på en spesifikk amerikansk president som nettopp ble valgt, men vi vet alle at det er han mange amerikanere nå vil vekk fra, og derfor forlate landet,» sa Columbu til avisen.

«Vi har spesifikt opprettet denne nettsiden nå for å møte behovene til amerikanere som vil flytte etter valget. Den første utgaven av vårt program for digitale nomader, som ble lansert i fjor, var allerede kun for amerikanere,» la han til.

Tilflyttere får flere valg

Ifølge ordføreren tilbyr landsbyen nå gratis midlertidige boliger til digitale nomader, altså personer som kan jobbe fra hvor som helst, ferdige boliger klare til innflytting med priser på om lag 100.000 euro, og altså disse 1-euro boligene, som trenger litt oppussing.

Bilder og plantegninger av de tilgjengelige eiendommene vil snart bli lagt ut på nettsiden, rapporterer CNN. Siden nettsiden ble lansert skal landsbyen ha mottatt over 35.000 forespørsler om mer informasjon om husene.