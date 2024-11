– Mye tyder på høyere boligpriser fremover

Husholdningenes forventninger til boligprisene var på et høyt nivå i november, og det er fortsatt bred oppfatning om at rentetoppen er nådd. Det viser Norske Boligbyggelags Landsforbunds boligmarkedsbarometer.

66 prosent av de spurte venter høyere boligpriser ett år frem i tid, mens åtte prosent venter boligprisnedgang i perioden. Boligprisforventningene har kommet litt ned siden rekordmålingene i mai og juni, men holder fortsatt et høyt nivå sammenlignet med tidligere perioder.

– Mange piler peker i retning av høyere boligpriser fremover. Høy nominell lønnsvekst og bedret kjøpekraft har gitt økt kjøpskapasitet til husholdningene. Norges Banks prognoser fra september peker mot rentekutt i løpet av første kvartal neste år, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Tror rentetoppen er nådd

Et stort flertall av husholdningene venter lavere eller uendrede renter ett år frem i tid. I november oppga 46 prosent at de tror boliglånsrentene vil være lavere om et år, ned fra 50 prosent i oktober.

Andelen som derimot tror på høyere renter fremover økte litt, fra 21 prosent i oktober til 25 prosent i november. Til sammen svarte 75 prosent av husholdningene at de tror renten enten er lavere eller uendret om et år.

Andelen som oppga at de er bekymret for å miste jobben økte litt november, men resultatene svinger gjerne en del fra måned til måned. Trendutviklingen tyder på at jobbtryggheten har kommet litt ned det siste året.