Vedum lover å stanse avskiltede meglere

– Det skal være trygt å handle bolig i Norge. Rett over nyttår kommer jeg til å legge fram et lovforslag for Stortinget som får slutt på praksisen som har fått medieomtale den siste tiden, sier finansministeren til E24.

Siden 2011 har Finanstilsynet fratatt 40 tillatelser fra meglere de anser som «uegnede» for yrket, ifølge E24. Men de som er fratatt lisensen kan likevel fortsatt drive som eiendomsmeglingsfullmektig, en tittel som ikke stiller krav til egnethet ennå.

Eiendomsmeglingsforbundet har varslet at de vil ha slutt på dette.

Lovendringene finansministeren sender til Stortinget, vil innebære at kravet om egnethet gjelder for alle eiendomsmeglere, også eiendomsmeglerfullmektiger, skriver E24.

– Selv om de facto yrkesforbud et en veldig streng sanksjon, er tryggheten for boligselger og -kjøper så viktig at forslaget er riktig, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

