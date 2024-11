Skihelten Odd-Bjørn Hjelmeset har valgt å selge boligen sin til nesten 20 millioner kroner, skriver Romerikes Blad.

Det er over 30 år siden han debuterte i verdenscupen i langrenn, og tretten år siden han avsluttet skikarrieren – med ett individuelt VM-gull og tre VM-gull i stafett som de mest høythengende medaljene.

Stor tomt

– Vi har tre unger som ikke bor hjemme lenger. Da sitter kona og jeg her med et stort hus vi ikke får utnyttet. Det er livets gang, sier han til avisen.

Boligen i Nittedal han selger har han hatt siden 2006. Boligen har fem soverom og et bruksareal på 463 kvadratmeter, i tillegg til tomt på 1.620 kvadratmeter.

For to år siden skulle han være med i utviklingen av Skagahøgdi, tidligere kjent som Gol Skipark. Skianlegget oppi lia for Gol sentrum var i mange år vært en parentes sammenlignet med steder som Geilo og Hemsedal, og for såkalt vanlige folk har Gol vært mest kjent for en rundkjøring, en Jafs-filial og en ladestasjon for amerikanske elbiler.