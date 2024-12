Prisene på brukte Obos-bolig falt i Oslo 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis var de ned 1,0 prosent.

– Prisene pleier å falle noe i november, så dette var ventet. Nedgangen i Oslo var litt mindre enn snittet for november de siste ti årene, sier sjeføkonom i Obos, Sissel Monsvold.

Hittil i år har Obos-prisene steget med 7,3 prosent i hovedstaden.

– Det er mye mer enn ventet gitt det vedvarende høye rentenivået. Tallene for november viser at markedet har roet seg noe ned, i tråd med vanlig sesongmønster. Men prisene falt noe mindre enn vanlig i november, sier sjeføkonomen.

– Vil skyte fart igjen

Det ble i november solgt en høyere andel større leiligheter enn måneden før. Det kan ifølge Obos ha bidratt til å trekke prisene noe ned, fordi større leiligheter vanligvis har lavere kvadratmeterpris enn små.

I november var snittprisen pr. kvadratmeter for en brukt Obos-bolig i Oslo på 79.842 kroner. For hele landet var kvadratmeterprisen i gjennomsnitt på 68.376 kroner.

I løpet av måneden ble det solgt 4 prosent færre Obos-boliger i Oslo enn på samme tid i fjor, og 25 prosent færre enn snittet for november de siste fem årene.

– Boligmarkedet er ventet å roe seg ytterligere ned i desember med færre salg og prisfall i tråd med normalt sesongmønster. Vi tror imidlertid at prisene vil skyte fart igjen i 2025, særlig i pressområder som Oslo, sier Monsvold.

– Det ligger an til lavere lånerenter de to neste årene, og de tre første kuttene kan komme i 2025. I tillegg er det ventet god reallønnsvekst. Et godt arbeidsmarked bidrar også til å holde boligprisene oppe. Det samme gjør rekordlav tilførsel av nye boliger og at flere husholdninger venter at prisene skal stige neste år, påpeker hun.

Lav nybygging

Boligbyggingen har nå vært svak i lang tid. Monsvold trekker frem at dersom nyboligsalget tar seg kraftig opp den nærmeste tiden, vil den lave boligtilførselen også fortsette i 2027 og 2028. Det kan gi sterkt prispress i flere år.

I hovedstaden ligger det an til at det blir ferdigstilt til sammen vel 2.000 boliger de to neste årene, mens behovet er på rundt 7.500.

– Det er svært bekymringsfullt, spesielt for de som skal inn på boligmarkedet for første gang. Vi mener regjeringen må komme med tiltak som kan få i gang boligbyggingen både i form av lettelser i utlånsforskriften og mer penger til Husbanken, sier hun.

– Det er positivt at kuttet på tre milliarder kroner i lånerammen til Husbanken ble reversert i budsjettforhandlingene, men behovet er betydelig større. Vi venter også utålmodig på at regjeringen skal komme med lovendringen som åpner for økt tilbud av boliger med deleie, påpeker Monsvold.