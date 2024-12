Thomas Neslein har kjøpt Sørhallene 91 på Geilo av eiendomsutvikler Arve Nyhus for 35 millioner kroner, går det ifølge DN frem av en fersk tinglysning.

Christian Haatuft i Eiendomsmegler 1 Geilo og Ål bekrefter transaksjonen som skjedde «off market.»

– Hytta ligger helt frempå brinken oppe på Kikut, og er virkelig en perle. Området er et av de absolutt fineste på Geilo, med både langrenns- og alpinløyper rett ved siden av. Det er egentlig alt man kan ønske seg av en hytte på Geilo, sier han.

Bare to kjøp er større

Megleren hevder overfor avisen at Neslein-kjøpet inntar delt 2. plass på listen over Geilo-transaksjoner.

Han sikter da til kjempehytta eiendomsmilliardær Aage Thoresen ga 48 millioner kroner (inklusive fire millioner i inventar) for i 2019, den samme hytta investor Tore Rygh Gard ga 35 millioner for fem år før. Begge transaksjonene ble forestått av Haatuft.

Rekordhytta på Geilo har et boareal på 780 kvadratmeter, og omfatter blant annet fem soverom og fem bad. Samtidig kjøpte Thoresen den gang to tilliggende eiendommer for totalt syv millioner kroner, og la derfor totalt 55 millioner kroner på bordet.

35 millioner kroner holder likevel ikke til delt 2. plass på Geilo, men delt 3. plass ettersom vinimportør Steinar Mikkelsen – far av rallykjører Andreas Mikkelsen – solgte Skarvegløtt i Budalen for 39 millioner kroner i 2021.

Kjøperen av hytta med beliggenhet rett under Hallingskarvet ble ifølge tinglysningen kjøpt av Martin Kværnstuen, tidligere finansdirektør i Kahoot. Transaksjonen fant sted 13 år etter at eiendommen på nesten 700 kvadratmeter bruksareal, med blant annet vinkjeller, svømmebasseng og dobbeltgarasje ble lagt ut med en prisantydning på 60 millioner kroner. Salget ble forestått av Kristian Karlsrud i Nordvik.

Dro til Sveits for to år siden

Thomas Neslein bekreftet overfor e24 i november 2022 at han hadde tatt med seg familien og flyttet til sveitsiske Lugano, byen der blant andre også Kjell Inge Røkke bor.

– Jeg har tidligere bodd flere år utenlands, inkludert to år i Lugano. Jeg har fremdeles en vennekrets der og ser frem til å bo der igjen, skrev han i en sms til nettstedet.

Neslein er viseadministrerende direktør i eiendomsselskapet Pecunia, som eies av faren Petter Neslein. Kapital anslo tidligere i høst familieformuen til 4,7 milliarder kroner.

Over 320.000 kvadratmeter

Pecunia har utviklet over 320.000 kvadratmeter nærings- og boligarealer med hovedvekt på Oslo, og leier ut til blant andre McKinsey & Company, Arctic Securities, Pareto, Bain & Co. og EQT Partners.

Det var tilbake i 1985 at Petter Neslein og søsteren Mette Lull arvet eiendomsavdelingen i Einar Stange AS, og navnga selskapet til Pecunia etter utskillelsen. Selskapet var startet av deres bestefar, som ifølge Kapital hadde bygd opp sin virksomhet gjennom kjøp av teglverk og sandtak.