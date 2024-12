Meier tror ikke kuttet i egenkapitalkravet er nok for å hjelpe de som skal etablere seg i boligmarkedet for første gang og som har tilstrekkelig inntekt, men ikke nok egenkapital.

– Jeg ville heller ønsket at de ga bankene større fleksibilitet. Bankene har vist at de har evne til å gjøre selvstendige vurderinger av belåningsgrad, og bankenes tap er tilnærmet null.

SPÅR VILL VEKST I BOLIGPRISENE: Privatmegler-sjef Grethe Meier mener boligprisene vil skyte fart etter regjeringens endringer. Foto: Iván Kverme

Skuffet

Adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge mener generelt at reduksjonen er positiv, men er likevel skuffet over at forskriften videreføres.

– Fortsatt forskrift betyr at mange som har tilstrekkelig betjeningsevne ikke vil få boliglån. Siden utlånsforskriften ble innført i 2015 har andelen som eier bolig sunket. Denne utviklingen vil dessverre fortsette, sier han.

– Det sender et sterkt signal om at forskriften er noe regjeringen vil beholde.

Han trekker frem at forskriften tidligere har vært opp til vurdering annenhvert år.

– Nå risikerer man at man ikke får disse vurderingene med jevne mellomrom, og det er først nå vi begynner å få omfattende forskning på virkningen av forskriften, som viser at virkningen på boligprisene er begrenset, sier Lauridsen.

– I tillegg har den ikke redusert sårbarheten i husholdningene, fordi likviditet er viktigere enn størrelsen på lånet når det oppstår pressede situasjoner, og da er det synd at likviditeten tømmes for å oppnå egenkapitalkravet.

Lauridsen ser imidlertid et lite lysglimt i at nedjusteringen av kravet kan føre til en styrkning av igangsettingen av nye boliger.

– Det er nok ganske mange prosjekter som er nær å realiseres hvis boligprisene går opp noen prosent ekstra, sier han.