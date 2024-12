Onsdag senket Finansdepartementet kravet til egenkapital for boliglån fra 15 til 10 prosent. Boliglånsforskriften ble innført i 2015, og har blitt fornyet flere ganger siden. Nå skal den gjelde uten utløpsdato.

Foreslår flere endringer til neste revidering

Boligtopp Baard Schumann mener dette er et greit første steg i endringen av forskriften, men påpeker samtidig at «cocktailen» av lavere egenkapitalkrav, lav boligbygging og en rente som «sannsynligvis» skal ned etter hvert, vil kunne føre til en kraftig boliprisvekst.

På spørsmål om hvordan en optimal forskrift ville ha sett ut i hans øyne, har han følgende forslag:

– Det første jeg ville ha gjort, var å se på muligheten for en lengre nedbetalingstid. I Norge er det normalt med 25 til 30 år. I Danmark har de til sammenligning 50 års varighet på lånet.

Det andre Schumann ville ha sett på, er fastrente i stedet for dagens stresstest på tre prosentpoeng.

– En rentebinding på eksempelvis fem eller ti år kan i mange tilfeller være en bedre og tryggere måte å løse det på, mener han.

Hva gjelder egenkapitalkrav, er han enig i at det bør være et krav om dette, slik at også boliglånstageren har «skin in the game».

Schumann mener dagens lettelse vil hjelpe førstegangskjøpere i størst grad, da lettelsen vil påvirke små leiligheter i de store byene mest.

Samtidig påpeker han at den potensielle, sterke boligprisveksten vi muligens har i vente blir aller mest påvirket av den lave boligbyggingen.

– Det vil definitivt gi mest «fuel» til markedet, spår han.

– Skaper tapere

Adm. direktør i eiendomsmeglerkjeden Sem&Johnsen, Christoffer Askjer er også noenlunde fornøyd med at det kommer lettelser, men mener samtidig at endringene er «puslete».

– På generelt grunnlag mener jeg at forskriften er gått ut på dato, da den har en høy kostnad for de mange som blir stengt ute av boligmarkedet.

– Boliglånsforskriften skaper tapere, og fører til et klassesamfunn hvor vi drar opp stigen etter oss. Det er synd at mange, som har reell betjeningsevne, ikke får lov til å kjøpe bolig, påpeker han.

KLASSESKILLE: Adm direktør i Sem&Johnsen, Christoffer Askjer, mener dagens forskrift – selv med endringen fra 15 til 10 prosent egenkapitalkrav – vil fortsette å føre til et klasseskille mellom de som får og de som ikke får lån. Foto: Jørgen Hyvang

Han kaller det et paradoks at mange av disse klarer å betjene dyre husleier i leiemarkedet, men ikke får lån. Det fører igjen til at de får enda dårligere forutsetninger for å lykkes økonomisk i det lange løp.

– Forskriften hadde mye for seg da den kom, da vi på den tiden så en voldsom økning i gjeldsbelastningen og at mange var ukritiske til å ta opp store lån.

– Men i dag har vi gode, solide banker med strenge regler, som helt fint kunne ha tatt vurderingene selv med tanke på hvem som skal få låne og hvor mye de kan få, fremhever Askjer videre.

Tradisjonelt har over 80 prosent av nordmenn eid sin egen bolig. Nå er vi under 80 prosent, og trenden er nedadgående.

– Det kommer til å bli mange som står igjen på perrongen, spår han, med en tydelig henvisning til at lettelsene burde ha vært enda større.