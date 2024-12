Nei til radikal boligleielov

Regjeringen ønsker med NOU 2024: 19 å styrke leieres rettigheter og botrygghet, og vil legge frem en samlet lovproposisjon i neste stortingsperiode. Frem til 31. januar 2025 foregår imidlertid andre runde av Høring av NOU 2024:19 Ny boligleielov.

Lovforslaget har radikale endringer i forhold til dagens husleielov. Forslagene vil redusere utleieres rettigheter og råderett over egen eiendom vesentlig, blant annet med en økning av minimum leiekontrakt fra tre til fem år, varslingstid på minst seks måneder ved utleiers utbedringer, mens leier får rett til å endre og forlenge leiekontrakt, ha husdyr selv om det ikke er tillatt, og gjøre fysiske endringer uten samtykke fra eier.

Det vil bli innført svært strenge oppsigelsesregler og dokumentasjonskrav for utleiere, og krav om blant annet finansiering av beboerforening med 1 prosent av utleieinntekten. Heldigvis er det noen unntak med hensyn til kontraktsvarighet og oppsigelse for de som leier ut i eget hus der man bor selv, men disse unntakene er også ment å gjelde for kommunal boligutleie, på grunn av kommunal boligkø.

NOU 2024:19 viser for øvrig at dagens boligleiemarked ikke har forandret seg mye på 25 år, at 20 prosent av befolkningen leier bolig i Norge, hvorav 80 prosent leier privat og er fornøyd. Dekningen av studentboliger er kun 15 prosent. Det fremgår at prisene har steget med 13 prosent fra 2015 til 2022, og at det i 2020 var 3.325 bostedsløse. Det er ikke mange.

Vi som leier ut til studenter og sesongarbeidere via Airbnb-langtidskontrakter som er kortere enn tre år, dekker et eget marked. Å bruke Airbnb til slik avtalt tidsbestemt utleie gir en større trygghet fordi Airbnb har en praksis med gjensidige anmeldelser og AirCover, en slags forsikring for begge parter dersom uhellet er ute. Dette gir store fordeler for begge parter.

Husleielovutvalget ser imidlertid dessverre ut til ikke å anerkjenne slik langtidsutleie, og det er også fortsatt, og helt uten grunn, uklart om slik langtidsleie med Airbnb-kontrakter i det hele tatt er tillatt.

Husleielovutvalget har ikke tatt hensyn til noen av innspillene sendt til departementet i den første høringen våren 2024. Det er en stor skuffelse, da forslagene utvalget kommer med er radikale. Kun høringer direkte til selve Husleielovutvalget er tatt hensyn til, blant annet fra de prostituertes forening.

Den Norske Vertsklubben for utleiere via Airbnb er kritiske til dette lovforslaget. Det er først og fremst fordi vi mener at private utleiere har nok byrder, som høye renter, høye strømpriser, eiendomsskatt og økt formuesskatt, og at det faktisk er dumt å skremme vekk utleierne, noe vi tror dette lovforslaget vil gjøre. De som leier ut korte, tidsbestemte langtidskontrakter via Airbnb bør heller ikke skremmes vekk, men anerkjennes.

Vi etterlyser i stedet flere tiltak i det offentlige boligmarkedet, blant annet et økt antall kommunale boliger og større forutsigbarhet for dem. I tillegg mener vi målet om 20 prosents dekning av studentboliger er altfor lavt, og at det burde ha vært nærmere 80 prosent.

Liv Nordbye

Leder av Den Norske Vertsklubben for utleiere via Airbnb