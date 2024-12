Skrekk-timing for Pål Gundersen

Pål G. Gundersen har lenge jobbet med å slanke balansen for å nedbetale så mye som mulig av gjelden som ved utgangen av 2023 var på 7,8 milliarder kroner. Rentekostnadene i selskapet doblet seg fra 2021 til 2023, og i fjor beløp det seg til 458 millioner kroner.

Nå har Gundersen solgt 7.500 kvadratmeter bolig fordelt på 120 leiligheter, og 3.000 kvadratmeter næringslokaler på attraktive adresser på Frogner, Majorstuen og St.Hanshaugen. I det ordinære boligmarkedet ligger kvadratmeterprisen her på 100.000 til 120.000 kroner. Næringslokaler ligger langt lavere avhengig av flere faktorer. Etter det Finansavisen erfarer skal den totale salgssummen på transaksjonen ha ligget rundt 600 millioner kroner. Det er vanlig å få en god rabatt når man kjøper leiligheter i bulk, men det bør ligge til rette for en god oppside for kjøperen.

INSTITUSJON: Gimle kino i Bygdøy Alle 39 er en institusjon i Oslo, og parfymeriet vegg i vegg er også viden kjent i byen. FOTO: NTB

Alle tror på oppgang

Et unisont eiendomsmiljø tror prisene på leiligheter i Oslo skal øke mye i tiden fremover. Det er ventet flere rentekutt fra Norges Bank, lønnsoppgjørene har vært gode og tilførselen av nye boliger vil stupe frem til 2027. Det er rasjonale til det London-baserte fondet Zetland Capital når de legger et ukjent antall millioner kroner på bordet for å sikre seg 120 leiligheter med god beliggenhet i hovedstaden.

– Dette er det første kjøpet i en plan om å bygge en større portefølje i Oslo. Zetland Capital er positiv til Oslo-markedet, og vi har et ønske om å kjøpe betydelig mer enn disse leilighetene, sier leder for investeringer i Malling & Co., Mads Mortensen til Finansavisen.

Zetland Capital sikrer seg seks bygårder fra Gundersen. Juvelen er Bygdøy Alle 39 med Gimle kino i første etasje. Mortensen vil ikke si noe om prisen de betaler. Totalt har Zetland planer om å handle i Oslo for et par milliarder kroner. Malling & Co, og deres samarbeidspartner Midgar Partners, skal forvalte og videreutvikle porteføljen. De går inn med en mindre eierandel i eierskapet av gårdene. I tillegg vil de få betalt for alt arbeidet som må gjøres med porteføljen i tiden fremover.

– Vår jobb er å gjennomføre forretningsplanen, og det får vi betalt for underveis. Samtidig vil eierandelen vår bidra til å gjøre det litt vondt om vi ikke får det til, sier Mortensen.

PÅ KJØPERN: Malling & Co. bistår Zetland Capital når de er på boligjakt i Oslo. Leder for investeringer i selskapet, Mads Mortensen, forteller at de planlegger flere kjøp fremover. FOTO: Teodor Tomter

En internasjonal trend

Han forteller at de har hatt en grundig gjennomgang av boligene de kjøper, og at de nå skal i gang med å oppgradere.

– Det er litt å ta tak i. Noe er strakstiltak og forskriftsmangler som må rettes. I tillegg planlegger vi en generell oppgradering, sier Mortensen.