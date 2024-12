Superstjerne kuttet boligprisen med 217 millioner

Michael Jordan dominerte basketballsporten fra midten av 1980-tallet og frem til årtusenskiftet. I løpet av sine 15 sesonger i toppserien, hvorav de fleste årene var i Chicago Bulls, tjente han seg søkkrik på sine ferdigheter på banen, kombinert med lukrative sponsorinntekter utenfor banen.

Noe av pengene ble brukt på en luksuriøs bolig på nesten 3.000 kvadratmeter i Highland Park utenfor Chicago, som ble bygget i perioden han spilte for Chicago Bulls.

Kraftig priskutt

Jordan har i en lengre periode prøvd å selge boligen, uten å få napp. Ifølge Bloomberg ble den først lagt ut for 29 millioner dollar, tilsvarende 323 millioner kroner basert på dagens dollarkurs. Etter et priskutt på hele 67 prosent har den tidligere basketballstjernen funnet en kjøper. Salgsprisen på 9,5 millioner dollar tilsvarer 106 millioner kroner.

Katherine Malkin, Compass-agenten som representerte Jordan, bekreftet salget, men ønsker ifølge Bloomberg ikke å komme med ytterligere kommentarer.

For litt over 100 millioner kroner får kjøperen en eiendom som også har en basketballbane i full størrelse, en tennisbane og et eget sigarrom. Boligen har ni soverom, hele 19 bad og Michael Jordans ikoniske draktnummer «23» inngravert på inngangsporten til eiendommen.

Mangemilliardær

Ifølge Forbes skal Jørdan ha tjent rundt 90 millioner dollar i sin karriere som basketballspiller, mens han håvet inn 2,4 milliarder dollar fra sponsorer som Nike, Hanes og Gatorade. Ved utgangen av 2024 skal han ha en formue på 3,5 milliarder dollar, eller 39 milliarder kroner.