Salget av nye boliger steg i november 11 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, men fortsatt historisk lavt, melder Boligprodusentene.

Igangsetting av nye boliger øker på samme tid 33 prosent mot tallene fra november 2023, men da var nesten ingen aktivitet.

– Det er positivt at Finansdepartementet gjør endringer i utlånsforskriften, som å senke kravet til egenkapital fra 15 til 10 prosent og åpne for mer konkrete vurderinger av den enkeltes betjeningsevne, sier Boligprodusentene-sjef Lars Jacob Hiim.

– Boligprodusentene håper dette vil bidra til økt etterspørsel av nye boliger fremover. Samtidig er det veldig krevende tider for bransjen og fortsatt behov for kraftige tiltak for å få opp boligproduksjonen, påpeker han.

Lave nivåer

Hittil i år er det solgt 13.127 boenheter, noe som tilsvarer en oppgang på 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

For eneboliger er det en nedgang på 11 prosent, mens småhus er 6 prosent over, og leiligheter er opp 32 prosent mot fjorårets første elleve måneder.

For igangsettelsen er det imidlertid svakere tall, som ligger 3 prosent under fjoråret.

Hittil i år er det igangsatt bygging av 10.618 boenheter. For eneboliger er fallet på 28 prosent. Småhus er ned 6 prosent, mens leiligheter ligger 19 prosent over samme periode i fjor.