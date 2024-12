Skal bygge 800 boliger i Moss

Selvaag Bolig melder fredag morgen om en kontrakt med Ferd Eiendom for felles utvikling av Rabekkgata 4-6 i Moss.

Prosjektet får ifølge meldingen om lag 800 boliger med en estimert salgsverdi på fem milliarder kroner.

– Vi er fornøyde med at Selvaag Bolig blir vår partner i dette prosjektet, kommenterer adm. direktør Camilla Krogh i meldingen.

Selvaag Bolig og Ferd har tidligere samarbeidet om utviklingen av Tiedemannseiendommen med 700 boliger på Ensjø i Oslo i perioden 2014-2022.

Rabekkgata 4-6 eies nå 50/50 av Ferd Eiendom og Selvaag Bolig, og Selvaag Bolig får ansvar for prosjektledelse, markedsføring og salg.

Boligsatsing

I dag er eiendommen en del av bilbasert næringsområde og skal transformeres til by og boliger. Utviklingen har allerede startet gjennom boligprosjektet Rosenvinge Park og Lilleeng Helsepark, i tillegg til etableringen av sentralparken med blant annet restaurant Ro, opplyses det.

Kommunedelplanen for prosjektet ble vedtatt av kommunestyret i Moss før sommeren og åpner for ca. 75.000 kvm på eiendommen. Prosjektet skal gjennom en detaljregulering hvor det planlegges for om lag 800 boliger, grøntområder, og noe utadrettet virksomhet.

Ved ferdig regulering i 2025 er forventet salgsstart i 2026/2027. Hadrian Eiendom har vært megler for transaksjonen.