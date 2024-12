Tollefsen kutter prisene på luksusboliger

Selv om boligprisene i hovedstaden fortsetter å stige, opplever noen eiendomsutviklere at det ikke alltid er like enkelt å få solgt. Blant dem er Ivar Tollefsen, eieren av Heimstaden Bostad, et av Europas største utleieselskaper. I Norge driver han også boligutvikling gjennom selskapet Fredensborg.

Et av Tollefsens prosjekter, Villa Ulvin, ligger i nærheten av Ullevål sykehus og krysset Sognsveien/Kirkeveien. Eiendommen, som Fredensborg kjøpte i 2016, har gjennomgått bygging og omfattende oppussing i rundt tre år. Salget av de totalt åtte leilighetene startet kort tid etter at oppussingen kom i gang, melder DN.

Så langt er resultatet at fire leiligheter er solgt. Det ble solgt fire enheter helt i starten av salgsperioden, men så var det en kjøper som trakk seg fordi ting trakk ut i tid. Salget bråstoppet da rentene økte, og det plutselig ble dyrere å kjøpe bolig. Nylig har det blitt solgt en leilighet, dermed er halvparten av de åtte leilighetene solgt.

Må kutte i prisen

De gjenverende leilighetene varierer i pris med de dyreste leilighetene som ved en tidligere versjon av prospektet hadde en prislapp på 25,37 millioner kroner, og den billigste en prislapp på 15,12 millioner. Nå har prisene blitt justert ned med 13 prosent for den dyreste leiligheten til 21,95 millioner, og 8 prosent til 13,95 millioner.

– De gjenværende boligene varierer i størrelse fra 105 til 210 kvadrat og har priser fra 13.950.000 til 21.950.000 kroner. Alle leilighetene har sin egen private garasjeplass – en sjelden luksus i et fredet bygg, skriver kommunikasjonssjef i Fredensborg Bolig Erlend Ellingsen i en epost til DN.