Nyboligmarkedet har stått i stampe i flere år, men nå melder Selvaag Bolig om tegn til bedring.

– Etter et par utfordrende år ser vi nå tegn til at markedet er i ferd med å snu. Samlet har vi hatt et vesentlig bedre salg i år enn i fjor, og vi tror det kan bli enda bedre fremover, sier adm. direktør Sverre Molvik.

I 2024 endte salget på 665 boliger til en verdi av 4,4 milliarder kroner. Det er 230 flere enheter og 1,78 milliarder mer enn året før. Det ble igangsatt bygging av 559 boliger, ferdigstilt 514 og overlevert 532 boliger til kjøper.

I fjerde kvartal isolert endte salget på 160 boliger for 1,2 milliarder kroner, 519 millioner mer sammenlignet med samme periode i 2023.

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde Selvaag Bolig 829 boliger under bygging og 81 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.