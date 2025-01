Obos-prisene falt

Prisene på brukte Obos-bolig falt i Oslo 0,2 prosent fra november til desember. På landsbasis var de ned 1,1 prosent.

– Prisene pleier å falle i desember, så dette var ventet. Nedgangen i Oslo var mindre enn snittet for desember de siste tjue årene, sier sjeføkonom i Obos, Sissel Monsvold, og legger til at prisene i desember må tolkes med varsomhet på grunn av få omsetninger sammenlignet med ellers i året.

I 2024 steg Obos-prisene totalt 7 prosent i hovedstaden.

– Prisveksten i 2024 ble mye høyere enn ventet, særlig sett i lys av at renten holdt seg på et høyt nivå gjennom året. Tallene for desember viser at markedet har roet seg noe ned, i tråd med vanlig sesongmønster. Men prisene falt noe mindre enn vanlig i desember, sier hun.

Store prisforskjeller

Det ble i desember solgt 20 prosent flere Obos-boliger enn på samme tid året før, men dette må sees i lys av at omsetningen i desember 2023 var rekordlav.

«Målt mot gjennomsnittlig antall omsetninger i desember de siste fem årene, var det en nedgang på 20 prosent i desember 2024», skriver Obos.

I desember var snittprisen pr. kvadratmeter for en brukt Obos-bolig i Oslo på 79.653 kroner. For hele landet var kvadratmeterprisen i gjennomsnitt på 67.617 kroner.

Også innad i Oslo er det store prisforskjeller. Boligene i sentrum nord, som omfatter Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Nordre Aker, hadde i 2024 en snittpris på 98.600 kroner. Til sammenligning var snittprisen i bydelene i nordøst, som omfatter Bjerke, Grorud, Stovner og Alna, på 66.300 kroner.

Prishopp

I 2025 spår Monsvold en prisøkning for Obos-boliger på 10 prosent.

– Boligmarkedet har roet seg gjennom høsten i tråd med normalt sesongmønster, men prisnedgangen har vært mindre enn normalt. Vi tror prisene vil skyte fart igjen i 2025, særlig i pressområder som Oslo, sier hun, og mener denne utviklingen vil fortsette en stund.

Monsvold trekker blant annet frem at det ligger an til lavere lånerenter de to neste årene, og at de tre første rentekuttene kan komme i 2025.

– I tillegg er det ventet god reallønnsvekst og rekordlav tilførsel av nye boliger. Et godt arbeidsmarked og forventinger om at boligprisene skal stige framover blant mange husholdninger, trekker også opp. Det samme gjør reduksjonen i egenkapitalkravet fra 15 til 10 prosent fra 1. januar 2025, sier sjeføkonomen.

– Vi anslår at boligprisene på landsbasis vil være 8 prosent høyere i desember 2025 enn i desember 2024 og 10 prosent høyere i Oslo. Rentekutt virker sterkere i Oslo som følge av høye boligpriser og høy boliggjeld. I tillegg er det bygget svært få boliger i forhold til behovet i hovedstaden. Et fortsatt høyt rentenivå og en videreføring av de fleste bestemmelsene i utlånsforskriften gjør at prisene ikke vokser enda mer, påpeker hun.

I tillegg fører den lave boligbyggingen de siste årene til at det i 2025 vil bli ferdigstilt svært få nye boliger.

– Hvis ikke nyboligsalget tar seg kraftig opp den nærmeste tiden, vil den lave boligtilførselen også fortsette i 2027 og 2028. Det kan gi sterkt prispress i flere år, sier hun.