Kjøpte Petter Olsens villa med gigantrabatt

Konkursrammede Petter Olsen forsøkte lenge å selge sin villa «Langveis» i Bærum. Eiendommen ble først lagt ut med prisantydning på 85 millioner kroner.

Til slutt ble den solgt til Olsens mangeårige venn Kristian Siem, som ikke ville opplyse hva han kjøpte eiendommen for. En konsesjonssøknad sendt av Siem sitt selskap Langveis AS til Bærum kommune avslører at kjøpesummen beløp seg til 35 millioner kroner, skriver Budstikka. Med det fikk Siem en rabatt på 50 millioner kroner.

– For mye

Olsen senket først kjøpesummen fra 85 til 70 millioner kroner.

SLÅTT KONKURS: Petter Olsen. foto: OLIVER ORSKAUG

– Tilbakemeldingen fra interessentene jeg har vært i kontakt med var at 85 millioner kroner var for mye. Vi kom derfor til en konklusjon om at 70 millioner var mer passende for markedet. Basert på statistikk er det svinebillig. Dette er ikke en toroms på Frogner, uttalte eiendomsmegler Jon Fredrik Bonde i Sem & Johnsen ved det første priskuttet i november 2023 til e24.

Senere senket Olsen priset fra 70 til 50 millioner, før det ble kjent at Kristian Siem hadde kjøpt eiendommen.

Slått konkurs

Petter Olsen ble slått personlig konkurs i september i fjor, etter at Skatteetaten saksøkte rederarvingen for 52 millioner kroner.

Søksmålet kom etter at Olsen i nesten ett år hadde kjempet for å få sine finanser lappet sammen på kreditorenes nåde etter rekonstruksjonsloven. Samlede krav var på nesten 780 millioner kroner. Det var Skatteetaten, gjennom sitt krav på 236 millioner, som satte ned foten for rekonstruksjonen.