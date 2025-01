– Vårt estimat er at hver personplass vil koste 50.000 kroner. Hvis man gjør som i Sverige og regner to personer per leilighet, får vi plutselig en ekstrakostnad på 100.000 kroner per leilighet. Det er mye penger, sier Siraj til Dagens Næringsliv.

I stortingsmeldingen om totalberedskap, som ble lagt fram fredag, kom det fram at regjeringen foreslår å gjeninnføre kravet om å bygge tilfluktsrom i nye bygg. Kravet skal gjelde for bygg over 1.000 kvadratmeter.

Beregnet kostnad er satt til 30.000 kroner per personplass i bomberommet, en god del under Obos-sjefens tall. Kostnaden ser ut til å ende hos kjøperen.

– Dette vil bli en del av kostnaden som man må regne inn i nye byggeprosjekter over en viss størrelse. Det er rett å sette et sånt krav nå. Så skal også det offentlige ta ansvar for å klargjøre og bygge flere tilfluktsrom, som er ment for allmennheten, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.