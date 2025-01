Investor Tore Aksel Voldberg har siden i fjor sommer forsøkt å selge Skøien Hovedgaard, men uten å lykkes. Nå er prakteiendommen lagt ut på det åpne markedet, på Finn.no, med en prisantydning på 500 millioner kroner.

Dagens Næringsliv omtalte saken først.

SELGER: Investor Tore Aksel Voldberg. Foto: Iván Kverme

Det er Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling som har ansvaret for salget.

– Gitt at prisen er riktig, er Skøien Hovedgaard nå til salgs, sa Voldberg til Finansavisen da det først ble kjent at eiendommen var til salgs i juni.



Da hadde luksusmegler Fredrik Dyve fått i oppdrag å selge eiendommen, og den rette prisen på dette tidspunktet var 500 millioner kroner.

Les også Jo-jo-investor Tore Aksel Voldberg: Formue på 1,3 mill. Uttrykket «what goes up, must come down» er dekkende for investorene Tore Aksel Voldberg, Runar Vatne og Kristian Lundkvist. Alle tre fløy høyt på vekstaksjer og eiendom. Nå er det eiendomspant og låneforfall som står i sentrum.

Strenge begrensinger

Skøien Hovedgaard, som har adresse Prinsessealleen 75, grenser til Frognerparken og har et bygningsareal på nær 4.000 kvadratmeter, og den omkringliggende parken på over 36 mål, midt i Oslos kanskje mest attraktive boligområde.

(1 / 10)

Noe av utfordringen med hovedgården er at det finnes relativt få aktører som kan bla opp et tresifret millionbeløp for selve eiendommen, og så bruke flere millioner i året på vedlikehold. Et stort antall av de aktuelle kjøperne har også emigrert til Sveits de seneste årene.

Eiendommen er også dårlig egnet for utvikling da den er regulert til spesialområde bevaring, noe som legger strenge begrensninger for bruk av eiendommen og et forbud mot oppdeling. På grunn av hovedhusets historie er det også strenge begrensninger på hva eventuelle nye eiere kan foreta seg.

Les også Finanskjendisene blør milliarder Jan Haudemann-Andersen står i spissen for et lass av finanskjendiser som har brent milliarder på Nykode. Haudemann er blitt 3,2 milliarder fattigere på under to år, mens Dag Rasmussen har tapt 2,4 milliarder.

400 millioner

Dette gjorde at Voldberg i høst – da Tinholt fikk oppdraget – kuttet prisen til 400 millioner kroner, etter at eiendommen hadde vært til salgs i tre måneder.

– Jeg fikk sjokk da jeg kom dit. I et vanlig marked skulle dette vært over 6-700 millioner. Jeg tenker at det er litt høyt nå, så vi ligger under det. Vi vil ha kunder inn der, så er jeg pragmatisk i forhold til pris, sa Tinholt til Finansavisen i høst da priskuttet ble kjent.

PÅ SAKEN: Eiendomsmegler Terje Tinholt i Tinhold Eiendomsmegling. Foto: Simon Johnsen

Overfor Finansavisen tirsdag sier Tinholt at prisen på 400 millioner aldri var en pris de opererte med, men at det snarere var spekulasjoner.

– Det er ikke noe jeg har sagt. Det var en spekulasjon fra andre som nevnte at eiendommen kanskje kunne bli solgt for den summen, men det har jeg aldri uttalt.