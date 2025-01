Den nye boligleieloven vil få utleiere til å gi opp

Husleielovutvalgets forslag medfører så store endringer i maktfordelingen mellom utleier og leietager at mange utleiere vil slutte å leie ut. Høringsfristen 31. januar er derfor viktig.

Det vil ikke være mulig å oppnå fortsatt seriøs, bærekraftig utleie i by og land, både for boligleie hele livet og for akutt, kortvarig boligbehov med dette lovforslaget.

Husleielovutvalget foreslår blant annet at leietager skal kunne stille krav til boligen, styre fremleie, bestemme husdyrhold og spikring i veggen samt organisere boligsamleielag finansiert av utleier, mens utleier skal kunne ilegges straff for å skifte en sikring hvis leietager ikke er til stede.

Liv Nordbye.

Det mest radikale er imidlertid at alle kontrakter skal gjelde i minst fem år (ett år i ditt eget hus), og at leietager kan kreve at kontrakten blir evigvarende. En utleier skal bare kunne si opp en leiekontrakt etter gjentagende økonomisk mislighold og flere purringer.

Som leder av Den Norske Vertsforeningen har jeg gjort oppmerksom på at det ikke er gjort unntak for utleie med utleieplattformer for kortere tid enn tre år. Det er oppsiktsvekkende at slik utleie nå blir ulovlig. Dette gjelder for eksempel for turister og sesongarbeidere som selv vil bestemme varigheten, gjerne for kortere tid enn henholdsvis fem eller tre år, og hvor både mislighold, oppsigelse og erstatninger håndteres på en mye mer balansert og ryddig måte enn det som foreslås i den nye loven.

Anbefalingene fra Boligleieutvalget avdekker ulike synspunkter, sa kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) 14. desember i fjor. Han uttalte videre at alle leiemarkedsaktørers synspunkter skal bli tatt i betraktning i det videre arbeidet. Det håper jeg virkelig. Det er ille at det private leiemarkedet, som i dag dekker 80 prosent av all boligleie, nærmest alene skal ta ansvar for å styrke leietageres boligsikkerhet.

Liv Nordbye

Leder av Den Norske Vertsforeningen

PS: Omtalen av minimum kontraktsvarighet på ett år for egen bolig er rettet fra tre år. Utvalgets flertall foreslår ett år. Mindretallet foreslår imidlertid tre år.