Forsøker å selge hus for 1,7 millarder

Tom Brady, tidligere amerikansk fortballspiller, vurderer å selge sin eiendom på Indian Creek Island i Florida.

Selv om den ikke er offisielt til salgs enda, har det nybygde huset allerede mottatt bud på over 150 millioner dollar, skriver Bloomberg.

10-dobling etter 5 år

Den syv ganger Super Bowl-mesteren bygde huset fra grunnen av på en tomt på rundt 2 mål, med planer for et to-etasjers strandhus som inkluderer et eget treningsstudio og en cabana. Tomten ble kjøpt for 17 millioner dollar i 2020, ifølge eiendomsregistre.

Den mennskeskapte øya har lenge vært populær blandt rikinger, men prisene har virkelig tatt av etter at Amazon-gründer Jeff Bezos har hamstret boliger der. Bezos har kjøpt tre eiendomer i området siden 2023 til en verdi av 2,5 milliarder kroner.