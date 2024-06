En pasient som trenger operasjon blir ikke frisk av Paracet

Debattinnlegg: Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom

Vi støtter forslag om økte lånerammer til Husbanken, tilskudd til utleieboliger og økte rammer for ENØK-tilskudd. Tiltakene hjelper lite så lenge eiendomsselskapet ikke får innvilget byggelån i banken eller kan dekke hele kostnaden til ENØK-tiltaket på grunn av for liten egenkapital. Hvis ikke rammebetingelsene for økonomisk bærekraft for utvikling og drift av bygg for privat sektor forbedres, vil oppdragene utebli.

Tone Tellevik Dahl. Foto: Norsk Eiendom

Med økt formuesskatt, innstramming av verdsettelsesreglene og økt utbytteskatt, har vi fått en trippel effekt på skattetrykket. Dette rammer særlig norske, familieeide selskaper. Resultatet er manglende midler til nødvendige tiltak på egne eiendommer, og redusert muligheten til å investere i nye prosjekter. Manglende likviditet hos eiendomsselskapene er primærårsaken til krisen i byggenæringen.

Tallene i revidert nasjonalbudsjett viser at bedriftsinvesteringene i fastlandsøkonomien er fallende. De antas å synke med 3,4 prosent i 2025. Gjør man ikke noe med rammevilkårene for investeringer for norsk næringsliv, forverres dette.

Mange politikere skygger banen når vi snakker om skatteendringer, men nå er dette riktig behandling

Utsalg av norskeide aksjer og utflytting av norske eiere skjer fort. Etter å ha innfridd skatteforpliktelsene, er det ikke penger til drift, vedlikehold og nye prosjekter. Sakte, men sikkert havner vår viktigste infrastruktur, bygg, på utenlandske hender. Skatteinngangen reduseres, og det svekker igjen velferdstilbudene. Uten nok risikokapital i norsk næringsliv, vil vår velferdsmodell begynne å vakle.

Stoltenberg-regjeringens mål i skattepolitikken var å gjøre det mer lønnsomt å kanalisere privat sparing til investeringer i næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Under finanskrisen kunne de stolt si at 200.000 av 300.000 nye arbeidsplasser ble skapt i privat sektor. Dagens politikk fører til at folk mister jobbene i byggenæringen og at boligdrømmen for de unge svinner.

Eiendomsbransjen står for 50 prosent av verdiskapingen i byggenæringen. Hvis dagens regjering er usikker på hvilken medisin som vil kunne få byggenæringen trygt ut av krisen, kan den ta følgende grep: Øke verdsettelsesrabatten for aksjer, ha samme sats på all formue over 1,7 millioner kroner og redusere formuesskattesatsen noe. Da kan satsen på utbytteskatt forbli uendret.

Mange politikere skygger banen når vi snakker om skatteendringer, men nå er dette riktig behandling. Så kan man spe på med Paracet-tiltakene til disse operasjonelle grepene får full virkning.

Tone Tellevik Dahl

Adm. direktør i Norsk Eiendom