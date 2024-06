Nei, Hegnar – byggenæringen kan hjelpe staten

Debattinnlegg: Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel

I sin leder den 2. juni skriver Trygve Hegnar at «staten ikke kan hjelpe byggenæringen». Mye tyder på at han har misforstått. Staten skal ikke investere i byggenæringen for å hjelpe virksomhetene, tvert imot skal den investere for å hjelpe seg selv.

Aslaug Koksvik. Foto: Julie Wentzel Frøland

Det mangler ikke urealiserte luftslott i norsk politikk. Klimamålene skal nås, energiprisene skal ned, boligprisene skal bli levelige og hypermoderne signalbygg skal sprette opp i småkommuner over hele landet. Uten en kompetent byggenæring med tilstrekkelig kapasitet, forblir de vidløftige ambisjonene – ja nettopp, bare vidløftige ambisjoner.

Byggenæringen ber ikke om penger. Tvert imot ber vi politikerne igangsette satsinger de allerede har vedtatt. Det er nå kapasiteten er til stede, og vi mener det er dumt å ikke utnytte muligheten til å gjennomføre prosjekter av stor samfunnsmessig betydning.

Hadde regjeringen lyttet til Virkes forslag om å øke Husbankens utlånsramme til 35 milliarder kroner, ville staten hatt flere våpen i kampen for å holde prisgaloppen nede

Potensialet for energieffektivisering av norske bygg er enormt. Ikke bare vil en massiv investering i lavere energiforbruk bidra til å holde energiprisene lave og stabile, det vil også være et av de mest kraftfulle tiltakene for å oppfylle Norges klimaforpliktelser. Hvis myndighetene hadde lagt til rette for ENØK-tiltak i en tid der kapasiteten i byggenæringen er stor, kunne man innkassert gevinstene raskt. Om man heller iverksetter satsingen om et par års tid, når det er full fres i næringen, blir prosjektene dyrere, og vi blir hengende etter i en tid da vi styrer mot et elektrisitetsunderskudd.

Det samme kan man si om utbyggingstakten for boliger. Norge har allerede et massivt boligunderskudd, spesielt i de store byene. Boligprisene i hovedstaden er ventet å stige med 30 prosent innen 2027, og vanlige folk med vanlige jobber har ikke lenger råd til å bo i byene de jobber i. Hadde regjeringen lyttet til Virkes forslag om å øke Husbankens utlånsramme til 35 milliarder kroner, ville staten hatt flere våpen i kampen for å holde prisgaloppen nede. I stedet håper man at problemet på magisk vis skal løse seg selv. Det er både naivt og passivt.

Hegnar har rett i at byggenæringen sliter, men når han fremstiller det som om vi trygler om statlige almisser, bommer han grovt på blinken. Det er byggenæringen som bygger landet, og det er nå vi har ledig kapasitet til å hjelpe politikerne med å realisere sine ambisjoner.

Aslaug Koksvik

Direktør for Virke Byggevarehandel