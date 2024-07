Skal gjøre om kontorer til studenthybler i Oslo

Stiftelsen Anker har gitt Veidekke i oppdrag å rehabilitere og bygge om en bygård i Oslo sentrum fra kontorer til 99 studenthybler med fellesrom. Kontrakten er en totalentreprise i samspill på 163 millioner kroner, ekskl. mva.

Stort behov

– Det er et stort behov for studenthybler i Oslo, så dette er et byggeprosjekt som vil bety mye for mange i årene som kommer. Vi er veldig fornøyde med å bli valgt til å bygge om et noe slitent kontorbygg til et tipp topp moderne hybelhus pluss fellesfunksjoner, sier avdelingsleder Rune Andersstuen i Veidekke Bygg Oslo.

Dagens kontorbygg i Platous gate ble oppført i 1964 og er på ca. 6.000 kvadratmeter fordelt på seks etasjer pluss kjeller. Dette skal rehabiliteres med blant annet etterisolering av yttervegger, utskifting av alle vinduer, sjette etasje skal utvides og det skal bygges en felles og to private takterrasser.

99 studenthybler

Når alt er ferdig blir det 99 studenthybler fra andre til sjette etasje, mens det på gateplan blir nærings- og serveringslokaler, i tillegg til felles oppholdsrom for studentene. I kjelleren skal det bli tekniske rom, sykkelparkering, vaskeri, treningsrom, kinorom for beboerne og boder.

– Tidligere har vi leid ut våre leiligheter til samme leie som SiO, men her må vi legge til grunn markedsleie fordi våre prosjekter dessverre ikke lenger kvalifiserer til husbanklån eller statsstøtte. Vi er derfor glade for at forliket i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett nå legger opp til at ikke-kommersielle studentboligaktører som oss igjen kan få husbanklån, sier adm. direktør Svein Hov Skjelle i Stiftelsen Anker.

Byggearbeidene starter opp etter sommerferien med planlagt ferdigstillelse i august 2025. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal 2024.