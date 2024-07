Konkurs: 60 ansatte mister jobben

Det betyr at 60 ansatte mister jobben.

Styreleder og adm. direktør i Overhalla Gruppen, Arnt Ove Amdal, forteller til NRK Trøndelag at det er en tung beslutning som har tvunget seg frem i et krevende marked.

– De siste seks årene har boligmarkedet i vårt nedslagsfelt fra Trøndelag og nordover, falt med hele 75 prosent. Ordretilgangen har vært og vil fortsette å være for liten til at eiere og styret kan gå god for videre drift av selskapet.

Begjæring om konkurs ble levert til Trøndelag Tingrett like etter at et allmøte ble holdt for de om lag 60 ansatte.