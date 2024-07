Raser nedover etter børsmelding

Saken oppdateres

NRC skriver at meklingen med en kunde angående et norsk-svensk jernbaneprosjekt som ble tildelt i 2021 og skulle startet i andre kvartal, har ikke resultert i en løsning. Selskapet veileder et negativt driftsresultat.

Konkrakten skulle originalt være på omtrent 760 millioner kroner, men har siden bli estimert til 1,5-1,6 millarder. Meklingen vil fortsette ut året.

Selskapet melder om betydelig nedjustering i andre kvartal, omtrent minus 160 millioner knyttet til usikkerheten ved det nevnte samarbeidet.

Aksjen faller rundt 12 prosent til 11,30 kroner.



Regnskaptall oppdatering

Basert på andre kvartal og første halvår, vil ikke selskapet nå sin guiding for 2024. For hele året forventes et negativt operasjonelt resultatet.

Inntektene for andre kvartal er ventet å komme på 1,7 millarder, ned fra 1,8 millarder.

Justert inntjening før renter og skatt (adj. EBIT) nedjusteres fra 65 millioner til negativt 88 millioner. For første halvår blir guidingen senktet fra 17 millioner til negative 131 millioner.

Selskapet opprettholder sitt langsiktige mål om å generere mer enn 10 milliarder NOK i inntekter med en justert EBIT-margin på over 5 prosent i 2028.