Multiconsult melder i kvartalsrapporten at markedsutsiktene fortsatt er gode og stabile, med forventet høyt aktivitetsnivå på tvers av ulike sektorer.

Det sendte aksjen opp 6,8 prosent til 172,00 kroner halvannen time etter børsåpning.

– Gode markeder

Selskapet leverer tjenester innenfor planlegging, design, arkitektur, miljø- og ingeniørfag og har 3.500 ansatte.

Multiconsult (Mill. kr) 2. kv./24 2.kv./23 Driftsinntekter 1.424,9 1.153,8 Driftsresultat 184,0 53,8 Resultat før skatt 185,8 46,7 Resultat etter skatt 147,9 36,0



«Til tross for forventede utfordringer som investeringsforsinkelser og skifter i politiske prioriteringer, er markedene for Multiconsults tjenester forventet å være gode på tvers av alle fire virksomhetsområder. Etterspørsel etter infrastruktur og prosjekter knyttet til en grønn overgang vil sannsynligvis forbli sterk, og potensialet for nye muligheter i pipelinen er på et godt nivå», heter det i rapporten.

Tidenes beste første halvår

Konsernsjef Grethe Bergly skriver i rapporten at faktureringsgraden er rekordhøy med 73,8 prosent, opp 1,7 prosentpoeng, og at selskapet fortsetter å levere sterke resultater og en tidenes beste første halvår.

Inntektsveksten var i kvartalet på 23,5 prosent, mens den organiske veksten (justert for oppkjøp) var på 11,4 prosent. Ebitda-marginen økte fra 9,5 prosent i samme periode i fjor til 17,3 prosent i år.

Prognosene er lavere investeringsnivåer i enkelte markeder, men markedet generelt anses som stabilt, ifølge Multiconsult.