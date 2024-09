Byggefirma i Arendal slått konkurs

Byggefirmaet RA1 Bygg ble mandag slått konkurs med 58,6 millioner i gjeld.

«Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det fremgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven», står det i kjennelsen fra Agder tingrett, ifølge Agderposten.

Banken sa stopp

Daglig leder Halgeir Halvorsen i selskapet sier til avisen at banken valgte å si opp kundeforholdet, arbeidet på byggeplassene måtte opphøre, og forsøk på å redde selskapet har ikke lykkes.

44 personer mister jobben etter konkursen, og en av årsaken til at selskapet gikk over ende, var en konflikt rundt et krav på 13,8 millioner for arbeid rundt Det lille hotellet i Risør. RA1 Bygg vant i tingretten, men da motparten anket, ble det likviditetsskvis.

Regnskapet for 2023 er ikke sendt inn til Brønnøysundregistrene ennå, men 2022-tallene viser omsetning på 256 millioner og et resultat før skatt på 4,9 millioner.

Søster i trøbbel

Også søsterselskapet RA1 Anlegg sliter økonomisk, og gjennomgår en finansiell rekonstruksjon for å unngå konkurs, ifølge Agderposten. Dette selskapet hadde omsetning på 88 millioner i 2022 og et nullresultat.