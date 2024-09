Nytt SBB-selskap vil på børs

Den svenske eiendomsgiganten SBB sikter på å børsnotere 49 prosent av aksjene i boligenheten Sveafastigheter, melder selskapet i en pressemelding tirsdag.

Selskapet skal etter planen noteres på Nasdaq First North Premier Growth Market, for så å flyttes over til Nasdaq Stockholms hovedliste etter 18 måneder.

Sveafastigheter skal per 30 juni sitte på en boligportefølje verdt om lag 27,5 milliarder svenske kroner. Etter børsnoteringen kommer selskapet til å bli Sveriges største børsnoterte boligselskap med cirka 14.500 leiligheter under forvaltning og cirka 7.900 leiligheter under prosjektutvikling eller pågående bygging.

Basert på inntjeningskapasiteten 30. juni 2024, genererer Sveafastigheter leieinntekter på vel 1,5 milliarder svenske kroner, med en netto driftsinntekt på om lag 1,0 milliarder kroner, opplyses det.

Deler konsernet i tre

SBB har jobbet med en plan om å skille ut boligenheten de siste 12 månedene som en del av en bredere strategi for å dele gruppen i tre, basert på sine samfunns-, utdannings- og boligporteføljer.

Adm. direktør Leiv Synnes ble hentet inn for å lede eiendomsgruppen etter at aksjekursen falt kraftig i fjor, som følge av en økning i lånekostnader og en rekke nedgraderinger av kredittvurderinger.

Aksjonærer i SBB per 27. september vil ha fortrinnsrett til å kjøpe aksjer på samme vilkår som andre investorer, underlagt eventuelle begrensninger som måtte oppstå i henhold til gjeldende verdipapirlover og endelig tildeling. Forutsatt markedsforhold, forventes noteringen å finne sted i løpet av fjerde kvartal 2024.