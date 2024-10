AF Gruppen har sikret et skoleoppdrag i Østfold til en verdi av 250 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding fredag. Det er den andre avtalen entreprenørkonsernet børsmelder i oktober.

Den nye avtalen går ut på at datterselskapet Betonmast skal rehabilitere og utvide Hovin barneskole i Spydeberg for Indre Østfold kommune.

Dagens skolebygg på 5.200 kvadratmeter, som ifølge Betonmast er fra 1950-, 1970- og 1990-tallet, skal rehabiliteres. Dessuten skal det utvides med tilbygg på 2.200 kvadratmeter.

Byggingen ventes å starte våren neste år, etter ferdig detaljregulering.

«Skolen skal bli en komplett 3-parallell barneskole. Det er et mål at skoleanlegget skal bli et attraktivt nærmiljøanlegg som regelmessig blir brukt også utenom skoletiden,» heter det.

Betonmast, etablert i 2006, ble en del av AF Gruppen fra 1. oktober 2019.

AF Gruppens første børsmeldte avtale ble offentliggjort torsdag. Den omfatter rehabilitering av et kontorbygg for Entra på Bryn i Oslo, og er verdt 140 millioner kroner.