Tirsdag la entreprenørselskapet frem sin markedsrapport for byggemarkedet i de skandinaviske landene, og nedgangen på 17 prosent samlet viser store forskjeller innen segmentene.

Bygg fikk støyten

– Anleggsmarkedet har vært stabilt på et høyt nivå i perioden, så det er byggemarkedet som har tatt støyten, sier analysedirektør i Veidekke, Kristoffer Eide Hoen.

LYSNING MOT 2026: Analysedirektør i Veidekke, Kristoffer Eide Hoen. foto: Iván Kverme

Anleggsmarkedet er i stor grad offentlig finansiert, og handler om samferdselsinvesteringer, vann og avløp og energisektoren. Sistnevnte er en hybrid av privat og offentlige investeringer.

Ikke tilbake til toppårene

– Vi ser for oss at byggemarkedet er forbi bunnen, og at det er lyspunkter i enden av tunnelen. Lavere renter og sterkere konjunkturer vil slå ut i løpet av ett til to år, sier han.

Innen byggemarkedet er det næringsbygg og offentlige bygg samt leilighetsprosjekter Veidekke måler – ikke enebolig- og hyttemarkedet.

– Vi bygger svært lite eneboliger og hytter, så det ser vi ikke på i særlig grad, men vi anser hyttemarkedet som langt mer rentesensitivt enn boligmarkedet, sier Eide Hoen.

Entreprenørmarkedet i Skandinavia Land 2023 2024 2025 2026 Norge 3 −7 −4 6 Sverige −5 −15 4 7 Danmark −6 −17 3 8 Skandinavisk marked* 1.035 895 905 970 Endring i prosent. *Samlet marked i Skandinavia, milliarder norske kroner.

Han sier at perioden frem til 2022 var preget av usedvanlig høyt nivå på boligbyggingen.

– Vi ser ikke for oss at vi kommer tilbake dit, men vi tror det skal bli bedre enn i fjor og hittil i år, sier han.

Store forsvarsvirkninger

Forsvarsbudsjettet følges nøyere og nøyere, også innen byggebransjen. Selv om mye av det går til våpen og ammunisjon, legger det også sterke føringer byggebransjen.

– Noe kan hentes rett ut av statsbudsjettet, som Forsvarsbygg-bevilgningene, men forsvarsinvesteringene får også følger for samferdselsmarkedet. Det går spesielt på hvilke strekninger som vil bli prioritert, og det påvirker hvor man legger inn pengene. Det som ikke følger av statsbudsjettet, er ringvirkninger i lokalmiljøer rundt forsvarsindustri. Ser man på Raufoss og Kongsberg skal det bygges opp produksjonskapasitet, og det vil merkes på befolkningsvekst som gir behov for boliger og annen infrastruktur, sier han.