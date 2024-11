Familiebedriften Byggmester Markhus i Bergen er store økonomiske vanskeligheter, og står i fare for å gå konkurs. Selskapet er satt under rekonstruksjon, og er avhengig av å få ned gjelden på 180 millioner for å kunne drive videre.

Under rekonstruksjonen fryses all gjeld. Den består i all hovedsak av leverandørgjeld, hvilket betyr at underleverandører ikke får betalt i rekonstruksjonsperioden, noe som kan få svært alvorlige følger for mange av disse.

Store prosjekttap

Byggemarkedet har vært tøft i lengre tid, men utslagsgivende for situasjonen selskapet har havnet i, er store tap på prosjekter selskapet har hatt i konsernet, ifølge en pressemelding fra advokat Egil Horstad i Schjødt, som bistår selskapet.

Disse er tapene tatt, men det som står på spill nå, er at den høye gjelden disse prosjektene påførte selskapet, står i fare for å kunne stoppe to prosjekter de har for eksterne kunder, DNB Næringseiendom og Campus Voss for Bob. Blir det stans eller utsettelser i disse, kommer dette i konflikt med overleveringsbetingelsene DNB og Bob har til sine kunder.

MANGE KRAV OG AKTØRER: – Det kan fort gå åtte til ti uker, sier advokat Egil Horstad om rekonstruksjonen. foto: Schjødt

Selskapet har ikke levert regnskap for 2023, men i 2022 var inntektene på 421 millioner med et overskudd på drøye 4 millioner.

«Byggmester Markhus AS har en god ordrereserve, dyktige ansatte, og har tatt tapene på egenregiprosjektene. Styret og ledelsen er derfor av den klare oppfatning at selskapet vil kunne være en god og solid aktør i markedet, forutsatt at gjeldsbyrden blir håndterbar», heter det i pressemeldingen.

– Hva må gjelden ned i for å gjøre selskapet drivverdig?

– Det er ikke konkludert med, men det inngår i en totalvurdering. Dagens eiere har sagt at de vil komme med et bidrag, men størrelsen på dette har de ikke sagt noe om, sier Horstad.

Tunge boligprosjekter

«De fleste prosjektene er enten nylig levert eller i en tidlig oppstartsfase, og der tidspunktet for rekonstruksjonen er håndterlig. Det er særlig to prosjekter som er i en kritisk fase, og disse har selskapet rettet et særlig fokus på å håndtere», heter det videre.

– Det er to boligprosjekter som har vært tunge. Det ene er et tomteområde som ble kjøpt, men det viste seg ikke mulig å bygge ut som planlagt. Det andre ble utrolig dyrt og fikk store overskridelser, sier han.

– Hva slags tidsramme har dere på rekonstruksjonen?

– Vi bruker å si at det minimum går seks til åtte uker. Her er det mange aktører og mange krav som må gås gjennom, så det kan fort gå lengre tid, kanskje åtte til ti uker, spår han.

– Så leverandørene kan ikke vente seg noen utbetalinger før jul?

– Nei, det er helt umulig.

Lite konsernverdier

Markhus-konsernet ble etablert i 1986 og har i dag 130 ansatte. Det eies med 75 prosent av Bjørn Rune og Marianne Markhus, mens resten sitter Stein Otto Johannessen på. Ved utgangen av 2022 hadde selskapet en negativ egenkapital på snaue 11 millioner.

– Er det verdier i andre deler av konsernet?

– Nei, det er ikke mye. Det er noen boligverdier der, men også gjeld, sier Horstad.