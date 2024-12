352 norske selskaper gikk konkurs i november, 16 prosent flere enn i samme periode i fjor. Dermed snur trenden nok en gang, etter en nedgang på 14 prosent i oktober.

– Bygg- og anleggsbransjen tar fremdeles den verste støyten, både når det kommer til antall konkurser og størrelsen på konkursene. Den generelle konkursøkningen drives i stor grad av denne bransjen, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway i en pressemelding.

Månedens største

49 konkurser innen «Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» var 63 prosent flere enn i november i fjor, mens 50 konkurser i segmentet «Oppføringer av bygninger» var tre flere enn i samme måned i 2023.

Hele seks av 10 av månedens største konkurser kom i bygg- og anleggsbransjen, deriblant i selskapene J H Nævdahl Bygg AS og Ektvedt AS. Begge hadde en omsetning på godt over 100 millioner kroner i 2023.

Månedens aller største konkurs kom likevel innen bilbransjen. Bobil- og campingvognforhandleren Tellus Malmefjorden omsatte for 126 millioner kroner i 2023, og 21 ansatte påvirkes.

Positivt i servering

Langt bedre er utviklingen i serveringsbransjen, hvor 43 konkurser var 28 prosent færre enn i november i fjor. Også i oktober falt antallet konkurser 28 prosent.

I detaljhandelen gikk 35 bedrifter konkurs i november, én færre enn i samme måned i 2023.

På fylkesbasis kom Innlandet fylke seg best gjennom november. 13 konkurser var syv færre (35 prosent) enn i tilsvarende periode i fjor. På den negative siden steg antallet konkurser i de tre fylkene som i fjor utgjorde Viken – Akershus, Buskerud og Østfold – fra 53 til 88 (66 prosent).